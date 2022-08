Calciomercato Lazio, dalla Turchia: "Kiyine vicino al Gaziantep"

Sarebbe solo da definire l'accordo tra la Lazio e il Gaziantep per Sofian Kiyine, secondo quanto riportano dalla Turchia...

L'arrivo di Vecino esclude la permanenza in rosa di Akpa Akpro e, probabilmente, anche quella di Kiyine. Il classe 1997 si è comportato bene in questa preseason, tanto da convincere Sarri a portare lui in Germania e non il centrocampista ivoriano, ma non a sufficienza da scalare le gerarchie. Il suo futuro è quindi lontano da Roma, più precisamente sembrerebbe essere destinato alla Turchia. Dalla Super Lig, infatti, arriva l'interesse dell'Antalyaspor, ma soprattutto del Gaziantep che, in queste ore, avrebbe trovato un accordo di massima sia con la Lazio che con il giocatore. Secondo quanto riporta il portale turco Fotomac, i club si sarebbero accordati sulla base di un prestito con opzione di riscatto, per il quale vanno ancora definiti i dettagli. Il giocatore, invece, avrebbe dato il suo ok nella giornata di ieri, vedendo nel Gaziantep l'opportunità di diventare un titolare e la squadra giusta dove mettersi in mostra. Per definire l'acquisto mancherebbero solo i dettagli, in attesa di conferme, Kiyine si vede sempre più lontano dalla Capitale e diretto verso la Turchia.