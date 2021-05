Calciomercato Lazio, Di Marzio: "Gattuso aspetta Lotito, arrivano segnali..."

Tutto in bilico, ancora qualche giorno e il futuro della panchina della Lazio sarà delineato. Avanti con Inzaghi o rivoluzione? E nel caso chi sarà a raccogliere l'eredità di Simone? In questo senso, ora dopo ora, crescono le quotazioni di Rino Gattuso che - con tutta probabilità - lascerà Napoli al termine della stagione. Secondo Gianluca Di Marzio non ci sono dubbi sul fatto che Gattuso voglia la Lazio e che Lotito abbia mandato segnali importanti al tecnico. Queste le parole dell'esperto di calciomercato in onda su Sky Sport: "La Fiorentina è forte su Gattuso, è la loro prima scelta, ogni giorno lo chiamano e pressano per arrivare al sì del tecnico. Rino, però, aspetta la Lazio. È arrivato più di qualche segnale da Lotito che lo vorrebbe sulla panchina biancoceleste. Gattuso sta aspettando la Lazio che è la sua prima scelta per il futuro”. Poche ore ancora, poi tutto sarà più chiaro.