Calciomercato Lazio, Di Marzio: "Sokratis non convince, si cerca un altro profilo..."

Non sarà Sokratis Papastathopoulos il rinforzo difensivo della Lazio. Non è convinto il club biancoceleste che sembra orientato a prendere un difensore più giovane rispetto al greco che compirà 33 anni in estate. Lo ha detto, durante lo Speciale Calciomercato in onda su SkySport, Gianluca Di Marzio: "La Lazio sta cercando un difensore, ma non sarà Sokratis. Il giocatore non convince del tutto, Tare cerca un profilo più giovane e sicuramente lo troverà. Papastathopoulos resta una pista per altri club come Betis, Genoa e Olympiakos". Sokratis s'era proposto, ma a quanto pare la Lazio guarda altrove.