Calciomercato Lazio, Durmisi scavalcato: il Besiktas vira su Trauco

CALCIOMERCATO LAZIO, BESIKTAS-DURMISI - Il tira e molla tra il Besiktas e la Lazio per Riza Durmisi regala nuovi capitoli della vicenda. L’esterno biancoceleste è da tempo al centro delle attenzioni di mercato dei turchi, che vorrebbero trovare il sostituto di Adriano, ceduto all’Atletico Paranaense. Ma come riporta calciomercato.com, pare che il Besiktas si sia ritirato dalla corsa lasciando in pole solo il Marsiglia, altra pretendente per il terzino danese. I bianconeri avrebbero raggiunto un accordo per l’acquisto di Miguel Trauco con il Flamengo, operazione che escluderebbe quella legata a Durmisi.

