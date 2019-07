DIRETTA - Calciomercato Lazio, per l'attacco il sogno è Llorente

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio continua a seguire Fernando Llorente. L'attaccante, svincolatosi a giugno dal Tottenham, è ancora alla ricerca di una squadra. In tante lo hanno cercato per ammissione del suo stesso agente che aveva messo Fiorentina e Lazio davanti a tutte. Lo spagnolo vorrebbe tornare in Italia dopo la lunga parentesi inglese, ha detto no al rinnovo con il Tottenham. Il club biancoceleste, al momento, punta sul rinnovo di Caicedo, le parti sono vicine, ma lascia la porta socchiusa all'ex Juventus. Le caratteristiche fisiche, l'esperienza internazionale e il temperamento dell'ariete di Pamplona potrebbero fare proprio al caso del gioco di Inzaghi. Qualora qualcosa dovesse andare storto con Caicedo, il club capitolino andrebbe decisa sul centravanti. Come sottolinea Il Messaggero, non è da escludere anche che Llorente possa arrivare anche nonostante il rinnovo dell'ecuadoriano, ma in quel caso sarebbe legato alla cessione di Milinkovic. Lo spagnolo andrebbe così a sostituire il serbo come torre e darebbe una soluzione in più ad Inzaghi.

MILINKOVIC E GLI ALTRI - Il calciomercato della Lazio dipende molto dalla cessione o meno di Sergej Milinkovic Savic. Il Manchester United rimane alla finestra ed è probabile che nel week end ci possano essere dei nuovi contatti. Il mercato in Inghilterra chiude l'8 agosto, ma la società capitolina spera sempre nel ritorno di fiamma del Psg. Nel frattempo spuntano altri nomi come possibili sostituti del numero 21. Oltre a Yazici e Szoboszlai, spuntano i nomi di Renato Sanches, Fofana, Gustavo Pereiro e Davy Klaassen. Calciatori interessanti che potrebbero fare al caso dei biancocelesti. Nessuna particolare novità in uscita. Badelj piace al Genoa, mentre Pedro Neto e Bruno Jordao sono sempre seguiti da Monaco e Benfica. Wallace va verso il Wolverhampton, mentre Durmisi è nel radar di Marsiglia e Besiktas.

Pubblicato oggi alle 10:00

LAZIO, NOVITA' PER LO SCUDETTO DEL 1915

PAIDEIA, TRE GIOCATORI IN CLINICA PER LE VISITE

CLICCA QUI PER LA HOMEPAGE