Calciomercato Lazio, si lavora per il rinnovo di Caicedo: le novità

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio e Felipe Caicedo sono sempre più vicini. L'attaccante ecuadoriano dovrebbe proseguire la sua avventura in biancoceleste. La punta ha il contratto in scadenza nel 2020 e aveva pensato a 31 anni di strappare un ricco contratto in Cina o negli Emirati Arabi. Nonostante qualche sondaggio, offerte vere e proprie non sono arrivate dalle ricche terre orientali. Per l'ex Espanyol si è fatto sotto il Boca Juniors, ma il giocatore ha declinato l'invito. Maria Garcia, moglie del giocatore, è innamorata di Roma e non vuole lasciare la Capitale per l'Argentina, avrebbe al massimo accettato Dubai. Così Inzaghi si è messo al lavoro per convincere il ragazzo a restare. Caicedo chiede più spazio e non si accontenta più di essere il vice Immobile. Nell'ultima stagione il numero venti ha avuto più occasioni ed è stato spesso determinante. Il mister piacentino lo sa bene e vuole tenersi stretto il calciatore.

INTESA DOPO LA GERMANIA - Dopo i contatti ad Auronzo, le parti si riaggiorneranno ma la fumata bianca è vicina. Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, la firma potrebbe arrivare dopo il ritiro in Germania. La Lazio ha proposto il rinnovo fino al 2021 a due milioni netti a stagione più bonus, allungando di un anno la scadenza e alzando verso l'alto l'ingaggio. Caicedo darà una risposta nei prossimi giorni. L'attaccante aveva anche pensato di rimanere un altro anno e salutare a giugno a zero, ma questa ipotesi non piace ai capitolini. Qualora dovesse saltare l'accordo, la Lazio cercherà una sistemazione immediata per Felipe. Difficile che questo accada, mentre aumentano sempre più le possibilità di un rinnovo. Se ne saprà di più tra una decina di giorni, ma le parti restano vicine.

