Calciomercato Lazio, anche la Lazio tra le pretendenti per Chalov

Ci sarebbe anche la Lazio su Fedor Chalov. I biancocelesti, con la possibile uscita di Caicedo, stanno valutando diversi nomi per l’attacco. E secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com l’attaccante russo del 1998 sarebbe tra i profili valutati. Di proprietà del CSKA Mosca, Chalov ha segnato 17 gol nell’ultima stagione: 15 in campionato e 2 in Champions League alla prima giornata contro il Viktoria Plzen e all’ultima nel 3-0 di Madrid. Il 21enne a marzo ha anche esordito in Nazionale durante le gare di qualificazione ai prossimi Europei. Valutato circa 20 milioni, interessa anche ad Arsenal e soprattutto Valencia.

