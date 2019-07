Scudetto 1915, riunione in FIGC: ecco quando arriverà la decisione

Una grande novità arriva direttamente dalla Federcalcio. Due giorni fa la commissione dei saggi,creata appositamente da Gabriele Gravina per prendere in esame i casi dei campionati in conteso dell'inizio del 900, si è riunita per parlare dello Scudetto del 1915. Ricordiamo che in quell'occasione, a causa della Prima Guerra Mondiale, alla Lazio, prima nella parte centro-sud, non è stato modo di giocarsi lo spareggio con il Genoa, prima nel nord, per il titolo. Lo scudetto è stato assegnato ai liguri e ora i capitolini chiedono l'ex aequo. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, si è fatto il punto della vicenda e si è deciso che l'eventuale assegnazione o meno del titolo sarà decisa tra fine settembre e ottobre. Non rimane che aspettare per capire se la Lazio potrà così festeggiare il primo scudetto della sua storia con oltre 100 anni di ritardo.

LAZIO, IL PROGRAMMA DELLE PROSSIME AMICHEVOLI

PAIDEIA, VISITE MEDICHE PER TRE

TORNA ALL'HOMEPAGE