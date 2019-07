PAIDEIA - Lazio, visite mediche per Berisha e Bastos - FT&VD

Giornata di visite mediche in casa Lazio. Il primo ad arrivare presso la Clinica Paideia nella mattinata intorno alle 8.15 é Valon Berisha, tornato nella giornata di ieri nella Capitale, dopo aver effettuato un programma di recupero personalizzato in Austria e in Kosovo. Il giocatore verrà valutato dallo staff medico biancoceleste ma in ogni caso avrà bisogno di tempo per reinserirsi. Attesa anche per Lukaku e Bastos. Il difensore angolano arriva dopo dieci minuti dal centrocampista kosovaro. Dopo le fatiche della Coppa d'Africa, il centrale è pronto a mettersi alle dipendenze di Inzaghi. Camicia floreale e occhiali da sole, il numero 15 entra in Paideia per i test atletici del caso.