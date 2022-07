Calciomercato Lazio, è il tempo degli esuberi: ecco il piano di Lotito

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio punta forte sul mercato. Si è aperta da poco la finestra estiva e Lotito è riuscito ad agguantare già sei acquisti e la sensazione è che se ne possano vedere altri. Se però la dirigenza biancoceleste pensa alle mosse in entrata queste sono legate sicuramente a quelle in uscita. Il motivo? Sia per rendere la rosa più libera che per snellire il peso che si porta con sé il monte ingaggi degli esuberi. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, tra le cessioni imminenti c'è quella di Muriqi, con la Lazio che aspetta l'ultima mossa del Bruges e se l'operazione non dovesse andare in porto, ecco che Lotito riaprirebbe i discorsi con il Maiorca che ha alzato leggermente la sua offerta, ma non è ancora sufficiente per le richieste della Lazio. Durmisi invece potrebbe tornare al Brondby a titolo definitivo, Jony è vicino alla risoluzione contrattuale mentre per Fares non è arrivata alcuna richiesta.