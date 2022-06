Calciomercato, Lazio e Napoli corteggiano gli stessi: De Laurentiis punta Maximiano

Il Napoli avrebbe già avviato la trattativa: il Granada starebbe valutando l'opzione del prestito con diritto di riscatto

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Mentre si attendono sviluppi sulla questione Lazio-Carnesecchi, si tengono in considerazione anche altri nomi per la porta biancoceleste. Uno di questi è quello di Luis Maximiano, portoghese classe 1999 di proprietà del Granada. Secondo il quotidiano Marca però, un'altra società italiana sembra aver tentato l'assalto al giocatore: il Napoli è in cerca di un secondo portiere dopo Meret che possa essere una buona sicurezza tra i pali. Il 23enne ha una clausola di circa 12 milioni di euro (svalutata di 13 milioni a seguito della retrocessione del Granada), ma si valuta anche la formula del prestito con diritto di riscatto per accontentare il giocatore che ha espresso la volontà di cambiare squadra.