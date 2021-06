Calciomercato Lazio, ecco Kamenovic: oggi le visite mediche

L'annuncio di Maurizio Sarri. Ma non solo. La Lazio si prepara ad accogliere anche il primo acquisto della stagione 2021/2022. Dimitrije Kamenovic è pronto a sbarcare a Roma e nella mattinata di giovedì sosterrà le visite mediche in Paideia. Rito necessario, prima di apporre la firma su un contratto fino al 2026. Terzino sinistro o difensore centrale, classe 2000, Kamenovic è uno dei perni della nazionale serba under 21. La Lazio lo ha acquistato dal Cukaricki per circa 3 milioni di euro.

Pubblicato il 9/06