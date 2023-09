Calciomercato Lazio | ecco tutti gli affari in entrata e in uscita della sessione estiva

Si è conclusa la sessione di calciomercato estiva. La Lazio ha svolto gran parte del suo lavoro nel mese di agosto, rinforzando il centrocampo con gli arrivi di Kamada, Guendouzi e Rovella. Necessari anche per rimediare alla cessione di Milinkovic. L’unica operazione in entrata, risalente al mese di luglio, è quella di Castellanos, arrivato alle battute finali del ritiro di Auronzo. Un’estate lunga e piena di trattative, che ha visto anche l’arrivo di Isaksen, per completare il reparto offensivo, e il ritorno di Pellegrini per chiudere il discorso inerente al terzino sinistro. Partiti Maximiano, Adamonis e Furlanetto, la società si è trovata costretta a muoversi anche sul mercato dei portieri, portando nella Capitale l’esperto Sepe e la giovane promessa Mandas. Molte le operazioni anche in uscita. Oltre Milinkovic in Arabia e Maximiano in Spagna, la dirigenza ha scremato la rosa, cedendo una serie di esuberi ormai fuori dal progetto. Di seguito l'elenco completo di tutti gli affari in entrata e in uscita del calciomercato biancoceleste.

ACQUISTI

Portieri: Alessio Furlanetto (Renate, fine prestito), Christos Mandas (OFI Creta, titolo definitivo), Luigi Sepe (Salernitana, prestito);

Difensori: Luca Pellegrini (Juventus, prestito con obbligo di riscatto condizionato), Francesco Acerbi (Inter, fine prestito), Dimitrije Kamenovic (Sparta Praga, fine prestito), Nicolò Armini (Potenza, fine prestito) Riza Durmisi (Tenerife, fine prestito);

Centrocampisti: Daichi Kamada (svincolato), Matteo Guendouzi (Marsiglia, prestito con obbligo di riscatto condizionato), Nicolò Rovella (Juventus, prestito con obbligo di riscatto condizionato), Gonzalo Escalante (Cadice, fine prestito), Andre Anderson (San Paolo, fine prestito), Andrea Marino (Fidelis Andria, fine prestito), Jean Daniel Akpa Akpro (Empoli, fine prestito);

Attaccanti: Castellanos (New York City, titolo definitivo), Gustav Isaksen (Midtjylland, titolo definitivo), Raul Moro (Real Oviedo, fine prestito), Jony (Sporting Gijon, fine prestito), Cristiano Lombardi (Triestina, fine prestito), Alessandro Rossi (Monterosi, fine prestito), Emanuele Cicerelli (Reggina, fine prestito).

CESSIONI

Portieri: Luis Maximiano (Almeria, prestito con obbligo di riscatto), Marius Adamonis (Perugia, prestito), Alessio Furlanetto (Fermana, prestito)*.

Difensori: Francesco Acerbi (Inter, titolo definitivo), Luca Pellegrini (Juventus, fine prestito), Nicolò Armini (Potenza, titolo definitivo), Stefan Radu (ritiro), Riza Durmisi (svincolo);

Centrocampisti: Sergej Milinkovic-Savic (Al Hilal, titolo definitivo), Gonzalo Escalante (Cadice, titolo definitivo), Jean Daniel Akpa-Akpro (Monza, prestito con diritto di riscatto), Marcos Antonio (prestito con diritto di riscatto), Andrea Marino (Foggia, prestito), Marco Bertini (Spal, prestito), Jony Rodriguez (rescissione, poi Cartagena)

Attaccanti: Matteo Cancellieri (Empoli, prestito con diritto di riscatto), Luka Romero (svincolato), Emanuele Cicerelli (Reggina, titolo definitivo), Raul Moro (Real Valladolid, prestito con diritto di riscatto).

*In attesa dell'annuncio ufficiale