Calciomercato Lazio, Emerson Palmieri: "Futuro? Vedremo a fine stagione"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

Il nome di Emerson Palmieri da qualche mese ruota in orbita Lazio. Il calciatore del Chelsea, in prestito per questa stagione al Lione, sarebbe infatti uno dei profili segnalati dal tecnico Sarri per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. L'azzurro ha parlato del suo futuro ai microfoni di So Foot: "Ero al Chelsea da tre anni, e gli ultimi sei mesi della scorsa stagione non sono stati facili perché ho giocato pochissimo. Sono andato agli Europei, ho giocato, mi sentivo importante per la squadra e ho vinto un trofeo importante. Ha completamente cambiato il mio modo di pensare. Mi sono detto: “La prossima stagione andrai in una squadra che ti vuole e ti fa sentire importante”. Penso di aver fatto la scelta giusta". Poi sul futuro: "Devo dire il vero, è difficile considerare qualcosa perché non ci sono nuove notizie a riguardo. Sono felice di fare bene il mio lavoro qui, vedremo a fine stagione".