Calciomercato Lazio, Fares a rischio? Dai club filtra tranquillità: la situazione

La Lazio rimane tranquilla e anche la Spal fa filtrare serenità sulla vicenda Fares. Vero che Raiola preme per affrettare i tempi, ma i club fanno sapere che problemi non ce ne sono. La Lazio sta stilando i contratti, c’erano alcune questioni da chiarire proprio con il procuratore, le ultime 48 ore sono servite a questo. La Spal ha avuto rassicurazioni, alla società ferrarese è stato detto che nel weekend o al massimo lunedì arriverà l’ufficializzazione e partirà la prima tranche di pagamento. I rapporti sono distesi, non c’è tensione tra i due club. Raiola spinge, Fares freme, vuole mettersi a disposizione d’Inzaghi, cominciare ad allenarsi, la trattativa è stata lunga, estenuante, le visite mediche sembravano la luce alla fine del tunnel. Smentite le voci di problemi fisici, i test hanno dato esiti confortanti. Il ritardo è stato dovuto alla redazione dei contratti e alla necessità della Lazio di procedere con la cessione di Jony per evitare che il gruppo andasse in overbooking e liberare un posto in lista. Niente ansie quindi. Raiola preme, ma l’approdo di Fares in biancoceleste non è a rischio.