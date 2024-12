Calciomercato Lazio | Fazzini, il Napoli prepara l'offerta all'Empoli: le ultime

TUTTOmercatoWEB.com

Jacopo Fazzini è uno dei gioielli più pregiati dell'Empoli. Corsi se lo coccola, ma su di lui sono già spuntate diverse squadre di Serie A. Oltre alla Fiorentina, infatti, ci sono sia la Lazio che il Napoli. Proprio gli azzurri, secondo quanto riportato da Il Mattino, starebbero già preparando l'offerta per il numero 10. I toscani, per il trasferimento in Campania del calciatore, sarebbero interessati al prestito gratuito di Zerbin, per il quale ci sarebbe un'intesa di massima. Nel mirino ci sarebbe anche Cheddira, ma l'operazione è più complicata.