Calciomercato Lazio | Fazzini, ritorno di fiamma? Il ds Fabiani smentisce

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la conclusione della telenovela Casadei, col classe '03 a un passo dal diventare ufficialmente un nuovo calciatore del Torino, s'era profilata l'ipotesi di un ritorno di fiamma per Jacopo Fazzini. Anche lui ventunenne, era stato seguito con insistenza dalla Lazio, che aveva ricevuto il 'no' da parte dell'Empoli, che aveva giudicato troppo bassa l'offerta dei biancocelesti. Dopo le frizioni tra Lotito e Corsi, tuttavia, non filtra ottimismo sulla possibilità di riavviare i contatti con i toscani. La sensazione è stata confermata dallo stesso direttore sportivo Fabiani a Il Messaggero: "Non esiste proprio, abbiamo un altro giovane italiano che seguiamo da tempo".

