Calciomercato Lazio | Ferguson, parla l'agente: "Pensa solo al Bologna"

WEBTV LAZIO, VECINO SCRIVE LA STORIA DELLA SERIE A: IL DATO - FOTO Traguardo enorme per Matias Vecino che ha scritto una pagina di storia dell'Uruguay nel nostro paese. Il centrocampista della Lazio infatti ha raggiunto un grandissimo risultato dopo l'ultima gara disputata con la Fiorentina. Proprio grazie al suo ingresso... Traguardo enorme per Matias Vecino che ha scritto una pagina di storia dell'Uruguay nel nostro paese. Il centrocampista della Lazio infatti ha raggiunto un grandissimo risultato dopo l'ultima gara disputata con la Fiorentina. Proprio grazie al suo ingresso... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | CAPITOLO RINNOVI, LOTITO: "DIALOGO APERTO, FELIPE..." CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio batte il Bayern Monaco e il successo fa gioire non solo il popolo biancoceleste, ma anche il patron Lotito. Il presidente ha parlato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport rispondendo alle dichiarazioni di Sarri in conferenza... CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio batte il Bayern Monaco e il successo fa gioire non solo il popolo biancoceleste, ma anche il patron Lotito. Il presidente ha parlato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport rispondendo alle dichiarazioni di Sarri in conferenza...