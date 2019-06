Calciomercato Lazio, finisce l'avventura di Morrison all'Östersunds

L'Östersunds non riscatterà Ravel Morrison, che torna così momentaneamente alla Lazio. Un ritorno per modo di dire perchè il prossimo 30 giugno scadrà il suo contratto con i biancocelesti e sarà svincolato. La notizia è stata riportata da STV Sport, che indica nei troppi infortuni il motivo della scelta effettuata dal club svedese. Con la maglia rossonera Morrison ha collezionato soltanto 6 presenze per un totale di 404 minuti effettivi.

