Calciomercato Lazio, Floriani Mussolini: “Futuro? Dopo Auronzo…”

Al termine dell'allenamento mattutino Floriani Mussolini ha parlato ai microfoni del club, dicendo anche la sua sul futuro

Tra volti nuovi, attese e conferme la Lazio continua a lavorare agli ordini di Mister Sarri per preparare al meglio la nuova stagione. Sono tanti i primavera aggregati e tra questi anche Floriani Mussolini che al termine dell'allenamento ha parlato ai microfoni del club. Il terzino ha svelato le sue intenzioni per il futuro. "Voglio maturare come giocatore. Prima penso al ritiro poi valuterò se fare un'esperienza per crescere ancora." Queste le sue parole. apertura dunque ad una possibile esperienza in prestito, per crescere ancora. Su di lui c'è l'interesse del Verona ma anche del Pescara.