Calciomercato Lazio, futuro Luis Alberto: il piano di Lotito

Sono giornate particolari quelle che sta vivendo Luis Alberto. Prima l'annuncio dell'addio a fine stagione al termine di Lazio - Salernitana, poi il gol con tanto di bacio allo stemma sulla maglia nel match contro il Genoa. Niente fascia da capitano al braccio, ma Tudor vuole comunque farlo giocare in questo finale di stagione, mentre Lotito ribadisce come la rescissione del contratto sia impossibile. Intanto il mondo biancoceleste si interroga sul suo futuro, anche perché in mancanza di offerte valide, sia lo spagnolo che Ciro Immobile, saranno costretti a restare.

Sulla questione Luis Alberto ha parlato in esclusiva alla nostra redazione l'esperto di calciomercato di Relevo Matteo Moretto, che ha rivelato: "Lui vuole tornare in Spagna, ma ad oggi non c'è niente con nessun club. Il motivo principale è che guadagna tanto, quindi non c'è per ora un club disposto a pagare così tanto e poi perché Lotito non ha nessuna intenzione di lasciarlo andare via a zero".