Calciomercato Lazio | Greenwood, fumata nera: i dettagli dell'operazione

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Mason Greenwood non vestirà la maglia della Lazio. La trattativa è ormai tramontata, non ci sono i margini per arrivare a un accordo tra le parti. La società biancoceleste aveva allacciato contatti con gli agenti, dopo che alcuni intermediari avevano recapitato la candidatura a Formello. I contatti però non hanno portato a una svolta. Motivi economici? No, l’operazione era fattibile a livello finanziario, il giocatore aveva dato l’ok alla destinazione e c’era margine per trovare un’intesa sull’ingaggio, con lo United pronto a liberare il classe 2001 di fronte a un indennizzo minimo e con formule vantaggiose. A fare la differenza sono stati alcuni ragionamenti interni al club: l’impatto mediatico che avrebbe avuto un eventuale acquisto, ma soprattutto il no deciso di Maurizio Sarri. Il tecnico non ha dato il benestare all’operazione, non voleva il giocatore, per ragioni caratteriali e anche perché fermo da due anni. Greenwood non poteva essere un valore aggiunto prima di diverso tempo, anche per questo s’è deciso di non andare avanti. Ma i dubbi erano relativi anche all’aspetto personale e psicologico. Niente Lazio per Greenwood, a meno di clamorosi colpi di scena il suo futuro sarà altrove.

