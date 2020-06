Calciomercato Lazio, Hearts retrocessi: Hickey pronto all'addio

La Scottish Professional Football League ha annunciato che si è tenuta oggi una votazione in merito al blocco delle retrocessioni e alla riforma dei campionati. La maggioranza dei 42 club professionistici hanno deciso di mantenere i format attuali invariati (con la massima divisione a 12 squadre), soltanto 16 squadre hanno votato per allargare a 14. Ufficialmente condannate alla retrocessione Hearts, Partick Thistle (ultimo in seconda serie) e Stranraer (ultimo in terza serie).

HICKEY - La decisione potrebbe avere riflessi sulla posizione di Aaron Hickey, obiettivo di calciomercato della Lazio. Il terzino sinistro, classe 2002, era già destinato all'addio agli Hearts visto il contratto in scadenza nel 2021, ora la cessione è praticamente certa. La concorrenza è nutrita e include Chelsea, Arsenal, Celtic, Bayern Monaco e Milan, ma la Lazio potrebbe bruciare tutti sfruttando una clausola presente nel contratto che lo libererebbe per circa 100 mila euro.