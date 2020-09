Calciomercato Lazio, i bookmakers scommettono su un derby di mercato per Mandzukic

Era finito per sbaglio lo scorso anno nel mirino biancoceleste, Mario Mandzukic. L'attaccante croato classe 86', dopo quattro stagioni alla Juve, ha provato un'esperienza all'Al-Duhail, rescindendo poi il contratto con la società qatariota. Ora svincolato, è alla ricerca di una nuova avventura, e secondo Agipronews, è quotato a 6.00 un suo eventuale approdo in biancoceleste, così come alla Roma. Un suggestivo quanto ipotetico derby di mercato ipotizzato dai bookmakers, destinato molto probabilmente a rimanere così: un'ipotesi.

