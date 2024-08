Calciomercato Lazio | Il Barcellona fa fuori Vitor Roque: cosa succede

Un segnale importante per il futuro di Vitor Roque. Il Barcellona si sta occupando della situazione del centravanti brasiliano, da tempo nel mirino della Lazio e non solo. Le sue prestazioni nei suoi primi sei mesi in Spagna non hanno convinto la società, che ora sta cercando una sistemazione per farlo giocare. Secondo quanto riportato da Sport, il club blaugrana avrebbe deciso di tagliarlo fuori dalla lista valida per la stagione 2024/25 della Liga. Insieme a lui anche Iñigo Martínez, Ansu Fati e Marc Casadó. In caso di permanenza il classe 2005 potrebbe essere reinserito a metà anno.