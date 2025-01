Calciomercato Lazio, il Chelsea esaurisce i prestiti: la situazione

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Nella serata di mercoledì Chelsea e Juventus hanno trovato l'accordo per Renato Veiga, che si trasferirà in bianconero in prestito secco. Questa operazione avrà delle ripercussioni anche sulla trattativa tra Lazio e Blues per Cesare Casadei: Veiga si aggiunge a Sterling, Petrovic, Broja, Kepa e Fofana, portando a sei i giocatori over 21 ceduti in prestito dal Chelsea. Se la società londinese non dovesse richiamare nessuno dal rispettivo prestito, Casadei non potrebbe più trasferirsi con la stessa formula. A questo punto o la Lazio si libera dal nodo indice di liquidità e formula un'offerta a titolo definitivo, oppure cambia obiettivo per il suo centrocampo.