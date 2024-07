Calciomercato Lazio | Il ds dell'Hammarby: "Djukanovic, ecco come stanno le cose"

Viktor Djukanovic è di nuovo nel mirino della Lazio. Il suo profilo si inserisce tra i nomi già noti sondati dalla società biancoceleste, quali Laurienté, Stengs, Lo Celso e Bellingham. Nell'ultima gara di campionato dell'Hammarby contro il Brommapojkarna, l'attaccante classe 2004 è rimasto 90 minuti in panchina: un unicum per il talento montenegrino che negli ultimi due mesi ha sempre giocato. È rimasto molto deluso dalle scelte dell'allenatore e non si è fermato a parlare con i giornalisti nel post partita.

L'ha fatto invece il direttore sportivo del club Mikael Hjelmberg, che in zona mista ha spiegato la situazione e il futuro del calciatore. Questo è ciò che ha detto: "Non ho ricevuto nessun'offerta della Lazio per Djukanovic. Ha ancora un contratto relativamente lungo (scadenza 2027, ndr.) e fa parte della squadra. Non ho avuto contatti con la Lazio. C'è un grande interesse per lui da molto tempo da diverse squadre. Su di lui si è scritto di tutto. Ci sono stati dei colloqui che però non hanno portato a proposte concrete o a trattative vere e proprie. Tutta la gara in panchina? Djukanovic è un buon calciatore, ma è l'allenatore a scegliere". In patria riportano un'offerta della Stella Rossa per il 20enne. Più staccato rimane il Como di Fabregas.