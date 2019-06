Calciomercato Lazio, il Milan sfida i biancocelesti per Fares

Un asse caldo quello tra la Lazio e la Spal. Con il club ferrarese intenzionato a prolungare di un altro anno il prestito di Alessandro Murgia i biancocelesti vorrebbero inserire sul tavolo delle trattative anche altri nomi. Se da tempo è ormai noto l’interesse per Lazzari, anche l’altro esterno - quello sinistro – è un nome che rientra nei piani di Inzaghi. Ad ostacolare l’operazione per Mohamed Fares, secondo calciomercato.it, potrebbe essere però l’inserimento del Milan di Gazidis, alla ricerca di un terzino sinistro. Per il giocatore algerino, in ritiro per la Coppa d’Africa, la richiesta spallina sarebbe di circa 12-13 milioni di euro. Una cifra che consentirebbe al club del presidente Mattioli una plusvalenza importante considerato l’obbligo di riscatto dall’Hellas Verona fissato a 4,2 milioni. Proprio ai veneti andrà anche una percentuale sulla futura rivendita.

