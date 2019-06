Calciomercato Lazio, dalla Francia: il Lione pensa a Leiva

In due anni si è preso il centrocampo della Lazio. Lucas Leiva, dal suo approdo in biancoceleste nell’estate del 2017, ha messo in mostra tutta l’esperienza maturata in dieci anni di Liverpool conquistando tifosi e addetti ai lavori con un’incredibile continuità di rendimento. Prestazioni che non sono passate inosservate a tanti club. Neanche all’Olympique Lione che, alla ricerca di un centrocampista per rinforzarsi in vista della prossima Champions League, secondo L’Equipe avrebbe sondato anche il nome del brasiliano. Una seconda opzione rispetto al connazionale Luiz Gustavo, in uscita dal Marsiglia. Una pista comunque improbabile considerato che Leiva, fresco di rinnovo fino al 2022, è destinato a ripartire dalla Capitale anche nella prossima stagione.

LAZIO, IL MILAN SPINGE PER TARE

CALCIOMERCATO LAZIO, NEL MIRINO OUDIN

CLICCA QUI PER TORNARE ALL'HOMEPAGE