Calciomercato Lazio, il "pirata" Muriqi in arrivo: nuovi indizi social

AGGIORNAMENTO ORE 12:00 - Muriqi è partito alle 12 da Istanbul. La conferma arriva direttamente dal profilo Twitter della Lazio che ha pubblicato l'emoticon dell'aereo che decolla alle 12 e le iniziali della capitale turca. Il Pirata sta arrivando

CALCIOMERCATO LAZIO, MURIQI - La Lazio ha pubblicato su Twitter una bandiera a sfondo nero con un teschio bianco raffigurato sopra e per chi sa decriptare e decifrare certi messaggi significa una cosa sola: Muriqi, il "Pirata", sta arrivando a Roma. È l'indizio social che, ovviamente, ha scatenato le reazioni dei tifosi biancocelesti e non solo. L'attaccante kosovaro dovrebbe aver preso il jet privato alle 10 di questa mattina, atterrerà a Ciampino in giornata. Manca sempre meno e poi, finalmente, Vedat sarà un nuovo calciatore della Lazio.

