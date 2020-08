Calciomercato Lazio, il punto sul centrocampo: ecco chi entra e chi esce

CALCIOMERCATO LAZIO - Il calciomercato scatterà ufficialmente il primo settembre, ma tutte le squadre sono già al lavoro per plasmare le formazioni che verranno. In casa biancoceleste si lavora tanto sulla linea mediana dove lo zoccolo duro è confermatissimo. Luis Alberto, Lucas Leiva e Sergej Milinkovic Savic formeranno ancora il tris di centrocampisti centrali nel 3-5-2 di Inzaghi. Il serbo piace sempre a Psg, Manchester United, Real Madrid, Juventus e Inter ma la Lazio non è disposta a cederlo a meno che qualcuna non bussi a Formello con un'offerta irrinunciabile (almeno 100 milioni di euro, ndr). Difficile che nel mercato post coronavirus qualche club possa permettersi queste cifre. I tre non saranno gli unici confermati perché anche Cataldi, Parolo, Lazzari e Lulic resteranno alla base. Viaggia verso la permanenza anche Adam Marusic a meno che il Psg, che lo aveva sondato nelle scorse settimane, non offra i 25 milioni richiesti dalla società capitolina per lasciarlo partire.

CHI ENTRA - Il sogno è sempre David Silva. La Lazio è certa di aver fatto il massimo e spera in una risposta favorevole nelle prossime ore. Dopo l'eliminazione del City dalla Champions League, lo spagnolo si concentrerà sul suo futuro e darà il suo ok o meno all'offerta delle aquile. Qualora dovesse arrivare un no, l'alternativa si chiama Rodrigo De Paul, ma l'Udinese chiede tra i 30 e i 40 milioni per far partire l'argentino. Attenzione anche a Szoboszlai, vecchio pallino di Tare, che potrebbe tornare in auge. Più defilata la candidatura di Bonaventura, mentre l'unico certo di arrivare è Gonzalo Escalante, prelevato a parametro zero dall'Eibar. Sulle corsie esterne, in dirittura d'arrivo l'affare Fares con la Spal. In settimana si proverà a chiudere per regalare il francese naturalizzato algerino a Inzaghi. Lombardi e Kiyine, di rientro dal prestito alla Salernitana, dovrebbero rimanere in rosa e giocarsi le proprie carte.

CHI ESCE - Sovraffollamento in uscita sulla linea mediana con tanti calciatori a cui andrà trovata una sistemazione. Milan Badelj, di rientro dalla Fiorentina, è nel radar di Lokomotiv Mosca e Torino. Sulla sinistra, invece, cercano una destinazione Jordan Lukaku, Jony e Riza Durmisi. Uno dei primi due potrebbe anche restare come alternativa sulla fascia, ma la speranza è di riuscire a piazzare tutti. Il primo ha richieste in Premier, il secondo in Liga, mentre il terzo dal Brondby e dalla Spagna. Vogliono maggiore spazio anche André e Djavan Anderson, che si sono visti nel finale di stagione. L'italo-brasiliano era stato inserito nell'affare Kumbulla che al momento è bloccato, mentre tanti sondaggi sono arrivati per l'esterno. Si cercherà una squadra anche per Di Gennaro, mentre andranno valutati Dziczek, Maistro e Cicerelli. I tre, di rientro dalla Salernitana, potrebbero andare a fare un'esperienza altrove o essere inseriti in qualche operazione.

CITY, I TIFOSI CRITICANO GUARDIOLA: "PERCHé NON HA GIOCATO DAVID SILVA?"

CALCIOMERCATO LAZIO, I TIFOSI A DAVID SILVA: "ORA DEVI FIRMARE"

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOMEPAGE