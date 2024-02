Calciomercato Lazio | Immobile e il futuro da scrivere: Arabia e la tentazione Inter...

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il rapporto tra Ciro Immobile e la Lazio è intenso. I biancocelesti non possono fare a meno del loro capitano e l'attaccante con l'aquila sul petto ha trovato continuità e record in serie. Gli ultimi due anni non sono stati facili per il numero 17 che ha inanellato una serie di infortuni che ne hanno limitato condizione e numeri, ma adesso Ciro sembra aver riavvicinato la sua forma migliore. In autunno Immobile aveva avuto un momento di tentennamento, ferito da qualche critica social di troppo che aveva addirittura messo in dubbio il suo futuro alla Lazio. Le cose ora sono cambiate, ma in estate si capirà il da farsi.

L'Arabia Saudita aveva bussato alla sua porta tra giugno e luglio, ma senza muoversi concretamente con la Lazio. L'offerta faraonica era stata rispedita al mittente dopo giorni di riflessione. Una situazione già vissuta in passato con le proposte arrivate da Cina e Milan. L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport racconta anche di un'altra tentazione vissuta da Ciro l'estate scorsa. Come sottolinea il quotidiano, una forte suggestione l’ha provocata l’Inter di Inzaghi, erano i tempi in cui Lukaku s’era allontanato, c’erano dubbi su Thuram e i gol per lo scudetto erano a rischio. Ciro era la soluzione ideale. Alla fine Immobile è rimasto ed è pronto a trascinare la Lazio a suon di gol. Ciro è legato alla Lazio fino al 2026, due stagioni e mezzo mancano alla deadline. La punta compirà 34 anni il 20 febbraio, alla scadenza ne avrebbe 36. Bisognerà valutare tutte le possibilità con Immobile con la gente laziale che sogna che il calciatore possa chiudere la carriera con l'aquila sul petto. Lo stesso sogno espresso più volte dallo stesso attaccante.

