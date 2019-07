Calciomercato Lazio, in Turchia: "Ecco l'offerta del Besiktas per Durmisi"

Per il calciomercato della Lazio è il momento della riflessione prima del rush finale. Da definire la posizione di Milinkovic, ma non solo: anche per Wallace e Durmisi è la fase più calda, forse decisiva per il loro futuro. Sul terzino danese è forte l'interesse del Besiktas, come raccontato da giorni, e dalla stampa turca arrivano alcuni dettagli dell'offerta presentata dal club bianconero. Prestito di 1.1 milioni con un ingaggio garantito a Durmisi di 1.7 milioni e una settimana di tempo per una risposta dalla Lazio. Non è specificata la cifra del riscatto, sul quale il Besiktas vorrebbe il diritto, la Lazio l'obbligo. Al momento è proprio questo l'intoppo, anche se la volontà dei turchi di sostituire Adriano con il danese potrebbe fare la differenza.

