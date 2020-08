Calciomercato Lazio, incontro tra la Juve e l'agente di De Paul

Il nome di Rodrigo De Paul sembra essere destinato a infiammare il calciomercato estivo, con l'argentino da tempo nel mirino di Lazio e Fiorentina. Da qualche giorno sembra però che anche la Juventus, su richiesta del neo-tecnico Pirlo, lo abbia messo nella lista della spesa. Come riporta Sportmediaset infatti, nella giornata di oggi sarebbe andato in scena un incontro tra i bianconeri, e l'agente del centrocampista Gustavo Jimenez per parlare del trasferimento a Torino del nazionale argentino. Valutato 35 milioni dall'Udinese, De Paul, autore di un'altra ottima stagione con i friuliani, sembra destinato a fare il grande salto in carriera e ad approdare in una big del calcio italiano.

