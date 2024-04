Calciomercato Lazio | Ioannidis, Argurio: "Ottima condizione fisica, senso del gol e..."

Fotis Ioannidis è il nuovo nome per l’attacco della Lazio. Il bomber greco del Panathinaikos non è sconosciuto agli scout del club biancoceleste che già dalla scorsa estate erano sulle sue tracce. Non è un’operazione semplice, vista la concorrenza, ma è una pista che va monitorata nel corso dei prossimi mesi. In merito, ai microfoni di SDNA, si è esposto Christian Argurio. Il talent scout e direttore sportivo, parlando di un ipotetico trasferimento del ventiquattrenne nella Capitale, ha sostenuto: “Penso che Ioannidis sia un buon giocatore con un grande potenziale che si può vedere soprattutto in questa stagione. Ha un'ottima condizione fisica, un fisico forte per un attaccante, tira e ha senso del gol. Non mi sorprende che la Lazio e altre squadre italiane lo stiano osservando. La mia opinione è che possa giocare in Serie A, non solo in una squadra di metà classifica, ma anche in un club che possa essere leader”.

