Calciomercato Lazio, Jony in prestito e la scadenza del contratto: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO - Jony è tornato allo Sporting Gijon. Dopo settimane di colloqui e trattative, il calciatore è finalmente tornato nel club dove è cresciuto. Non è stata semplice l'operazione per riportare l'asturiano a casa visto che negli ultimi giorni si era parlato della possibilità che il calciatore si svincolasse dalla Lazio per accasarsi in Spagna. Alla fine l'operazione è andata in porto con la formula del prestito. Il comunicato ufficiale della società biancoceleste ha messo in allarme i tifosi delle aquile. Il motivo? I siti specializzati del calciomercato indicavano nel 2023 la fine del contratto del calciatore iberico. In realtà, come specificato nel bilancio semestrale della Lazio, il contratto di Jony scadrà a giugno 2024. Discorso quindi rimandato di un anno, quando si deciderà il futuro dell'esterno che sembra essere, sorprese a parte, in Spagna.