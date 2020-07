Calciomercato Lazio, Kumbulla resta in stand by

Stallo per Kumbulla. Nella giornata di ieri, in occasione dell'incontro tra presidenti di Serie A a Roma per i diritti tv, Lotito e Setti del Verona si sono intrattenuti per qualche minuto, forse parlando della trattativa per il difensore, che resta però in stand by e senza novità da giorni. La Lazio pensa di aver fatto il massimo: 20 milioni più il cartellino di Andrè Anderson, e non intende partecipare ad aste, visto il nuovo pressing dell'Inter sul calciatore. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, la richiesta di 30 milioni per il difensore da parte dell'Hellas, potrebbe essere presto esaudita dai nerazzurri. Se così fosse, i biancocelesti dirotterebbero parte dei soldi offerti per Kumbulla, su un altro centrale per rinforzare comunque il reparto arretrato.

Pubblicato il 21 luglio alle 8.15