Calciomercato Lazio, la Reggiana mette gli occhi su due biancocelesti

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Si muove il mercato della Lazio anche sul fronte uscite, soprattutto è la Reggiana ad aver messo gli occhi su due calciatori biancocelesti. Come riporta l'edizione odierna de la Gazzetta di Reggio il club, iscritto in Serie C, e il ds Roberto Goretti sarebbero interessati a Marius Adamonis ma anche ad Alessio Furlanetto come rinforzo tra i pali.

Adamonis negli ultimi cinque anni è stato mandato in prestito alla Casertana, al Catanzaro, al Sicula Leonzio e infine alla Salernitana ma è sempre rimasto in orbita biancoceleste. Furlanetto, anche lui giovane portiere di prospettiva, è cresciuto nella giovanili del Liventina e nel 2016 è approdato nella Capitale.