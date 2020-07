Calciomercato Lazio, la Samp sulle tracce di Lombardi: le ultime

La Sampdoria si sta già muovendo per costruire la squadra del prossimo anno. Come riporta Tuttosport, sulla lista dei desideri del presidente Ferrero ci sarebbe Cristiano Lombardi, esterno offensivo classe 1996 di proprietà della Lazio, ma in prestito alla Salernitana. Quest’anno, in Serie B, l’attaccante ha disputato 19 partite totalizzando 3 gol e 4 assist.

