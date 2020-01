Calciomercato Lazio, Lampard: "Giroud resta al Chelsea"

Ed ecco anche la conferma: Olivier Giroud non si muove da Londra. La notizia, quella che i tifosi della Lazio proprio non avrebbero voluto ascoltare, è stata confermata in conferenza stampa dal tecnico dei Blues Frank Lampard. Che, alla vigilia della sfida di campionato contro il Leicester, ha dichiarato al 95% chiuso il mercato del club londinese negando anche un’uscita di quei giocatori su cui si sono rincorse voci nelle ultime ore. Tra questi Lampard ha fatto proprio il nome dell’attaccante francese campione del mondo nel 2018, destinato a rimanere in Inghilterra in assenza di sostituti in attacco. "In questa finestra di mercato si è comportato da professionista e da uomo incredibile. Tutti sappiamo che c'è stato interesse nei suoi confronti. A ogni conferenza stampa ho sempre detto che dovevano essere d'accordo Olvier, io e il club. E in quel periodo è stato impeccabile. Ho enorme rispetto per lui come calciatore. La risposta alla domanda se può partire è: no, non parte", le sue parole ai giornalisti inglesi. Il sogno sembra destinato a restare tale.

