Calciomercato Lazio, le parole di Rabiot preoccupano i tifosi c'è di mezzo Milinkovic...

Il centrocampista della Juventus, Adrien Rabiot, ha rilasciato un'intervista a La Repubblica, nella quale ha parlato anche del suo futuro: "Non so ancora se resterò alla Juve, non è il momento di parlarne". Dichiarazioni che non preoccupano solo i tifosi bianconeri, ma anche quelli della Lazio. La Juventus, infatti, per sostituire il francese potrebbe alzare ulteriormente il pressing per Milinkovic, da anni pupillo della dirigenza, ma prima dovrà accontentare le richieste di Lotito.