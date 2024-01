Calciomercato Lazio | Lecce, Sticchi Damiani su Strefezza: "Io non parlo..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

È uno dei nomi spuntati negli ultimi giorni per il mercato in entrata della Lazio. Si tratta di Gabriel Strefezza, esterno del Lecce in grande difficoltà in questa stagione. Nella formazione di D'Aversa, infatti, non sta trovando molto spazio e a gennaio potrebbe cambiare aria. Su di lui ci sono sia i biancocelesti che il Como in Serie B, che ha intenzione di regalarsi un grande colpo per provare l'assalto alla promozione in A. Al suo arrivo in Lega Calcio, il presidente dei giallorossi Saverio Sticchi Damiani ha detto la sua sulla situazione ai microfoni dei cronisti presenti, senza sbottonarsi. Queste le sue parole: "Di mercato non parlo, c'è qui il mio direttore sportivo e ne parlerà lui".