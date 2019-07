Calciomercato Lazio, Lombardi alla Salernitana: domani le visite mediche

Ore di importanti movimenti in uscita per la Lazio. Dopo le ufficialità di ieri, altri due giocatori sono pronti al trasferimento. Convinto Casasola al ritorno, il nuovo tecnico della Salernitana è pronto ad abbracciare anche Cristiano Lombardi. L’esterno ha risolto nei giorni scorsi il prestito biennale con il Venezia (retrocesso in Serie C proprio dopo il play-out con la squadra di Lotito) ed è pronto per l’approdo in granata. Come riporta salernitananews.it, domattina il classe ’95 è atteso in Campania per sottoporsi alle visite mediche di rito. Lombardi, come anticipato dalla nostra redazione, dovrebbe trasferirsi in prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore dei biancocelesti.

