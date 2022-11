Calciomercato Lazio, Luis Alberto e l'interesse della Fiorentina: c'è di mezzo Barak

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Luis Alberto e Sarri, un rapporto ai minimi termini. Si è parlato di un possibile addio a gennaio, magari in prestito. In Serie A non è un segreto piaccia alla Fiorentina, che in questa stagione ha faticato a ingranare. Di mezzo però c'è la questione Barak: l'ex Verona è stato preso con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Se finisse oggi il campionato, il centrocampista ceco sarebbe sicuro di rimanere a Firenze. Comisso in questo caso dovrebbe versare circa 14 milioni di euro nelle casse del club veneto. Difficile quindi pensare che la Viola avrebbe le disponibilità per puntare Luis Alberto. Un intreccio che si scioglierà solo con l'apertura del mercato invernale.