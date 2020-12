Calciomercato Lazio, Lulic prima scelta ma si valuta Bradaric del Lilla

La prima scelta è e rimarrà Senad Lulic. Il bosniaco è tornato nuovamente ad allenarsi a Formello nella giornata di ieri, non vuole mollare e vuole chiudere la sua carriera sul campo lì dove da molti anni difende questi colori. Per questo la speranza in casa Lazio è che per lui sia la volta buona e che non ci sia nessun altro stop a fermarlo. L'eventualità purtroppo però c'è: Lulic è fermo da febbraio, ha subito tre operazioni alla caviglia di cui l'ultima solo qualche settimana fa, l'età non è dalla sua e non sarà facile recuperare dopo quasi un anno di inattività. Per questo la società si guarda intorno e se il 71 dovesse alzare bandiera bianca in modo definitivo allora l'acquisto di un terzino sarebbe obbligato.

IL NOME - Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei uno dei profili seguiti dalla Lazio sarebbe quello di Domagoj Bradaric, 21 anni esterno mancino del Lilla ora primo in Ligue 1 con il Lione. Sta trovando poco spazio in questa stagione e per questo potrebbe quindi decidere di cambiare rotta. Il ds del Lilla, Campos, è anche uomo di Jorge Mendes che con la Lazio e il ds Tare ha da sempre stretto affari e avuto buoni rapporti. Il club francese chiede 15 milioni per l'acquisto del cartellino, l'idea sarebbe quella di prenderlo con un prestito con riscatto.

Pubblicato il 30/12

