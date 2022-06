Calciomercato Lazio, Marchegiani: "Carnesecchi va preso subito!"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Ai microfoni di Sky Sport l'ex portiere Luca Marchegiani ha parlato di Marco Carnesecchi, trattato dalla Lazio e infortunatosi alla spalla in allenamento con l'Italia Under 21: "Detto che la spalla per un portiere è un'articolazione molto delicata, però Carnesecchi è giovane e non vedo motivo per cui non debba recuperare benissimo e gli auguriamo molto in fretta. A me piace tantissimo e se fossi la Lazio punterei forte su di lui. Non so quanto l'Atalanta sia disposta a privarsene, comunque è un portiere che ha cresciuto nel settore giovanile e sta facendo cerescere nella maniera giusta, dandogli degli step successivi e facendogli prendere quell'esperienza che serve per cimentarsi ai massimi livelli. Però se l'Atalanta lo da, la Lazio deve prenderlo".