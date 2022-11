Calciomercato Lazio, Marchetti su Milinkovic: "A gennaio non parte. A meno che..."

Fonte: TMW Radio

Il futuro di Milinkovic-Savic continua a essere argomento centrale dei discorsi di tanti addetti ai lavori, soprattutto ora che il campionato di Serie A è fermo e che il Sergente è perno centrale della Serbia di Stojkovic. Sull'argomento si è espresso anche Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, intervenuto a TMW Radio. Ecco le sue parole: "Nel calcio può succedere di tutto, ma non ci arrivano segnali di un possibile addio di Milinkovic-Savic a gennaio. A meno che non arrivi l'offerta di cui ha sempre parlato Lotito. Se ti presenti da Lotito con un'offerta da 50 milioni la Lazio dice no. E in questo momento la Juve non è in condizione di fare un'operazione del genere, può spendere ma non può fare un acquisto così importante a meno che non si metta in cantiere una grande cessione".

