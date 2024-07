Calciomercato Lazio | Marcos Antonio al San Paolo: "Sto bene e sono pronto" - VIDEO

CALCIOMERCATO LAZIO - Marcos Antonio è pronto per essere ufficializzato come nuovo calciatore del San Paolo. Il club ha bruciato il Flamengo e nelle prossime ore dovrebbe annunciarlo. Il centrocampista torna in Brasile con la formula del prestito con obbligo di riscatto legato a determinate condizioni. Nella serata italiana il calciatore è sbarcato all'aeroporto internazionale di Guarulhos di San Paolo. Il calicatore ha riso quando gli hanno chiesto se fosse tifoso del club e poi ha detto sorridendo: "Sto bene e sono pronto. Non vedo l'ora di iniziare". Nelle prossime ore arriverà l'ufficialità e il calciatore inizierà la sua avventura paulista.

