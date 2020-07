Calciomercato Lazio, Morelos verso il Lille: il colombiano rimpiazzerà Osimhen

Era stato accostato alla Lazio qualche settimana fa, era uno dei nomi avvicinati ai biancocelesti, a caccia di un attaccante per completare il pacchetto offensivo in vista della prossima stagione. Alfredo Morelos, bomber dei Rangers, invece ora è vicino al Lille. Il club francese ha individuato nel colombiano l’erede di Victor Osimhen che risulta a un passo dal Napoli. Morelos, secondo quanto riportano i media francesi, ha già l’accordo con il Lille, mentre i club stanno discutendo per arrivare alla giusta valutazione del cartellino dell’attaccante. Morelos spinge per approdare in Francia e le sensazioni per la riuscita dell’affare sono positive. La Lazio, dal canto suo, punta su Borja Mayoral e da Formello erano arrivate sempre smentite riguardo a un interesse per Morelos che ora è vicino al Lille.