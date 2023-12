Calciomercato Lazio, occhi su un terzino della Serie A: i dettagli

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Manca sempre meno all'inizio del calciomercato di gennaio, e prendono già piede i primi rumors. Sembra intenzionata a scaldarsi, per esempio, l'asse Lazio - Salernitana, che vede come protagonista un terzino della formazione di Inzaghi. Si tratta, infatti, di Domagoj Bradaric. Come riportato da Nicolò Schira su X, sul difensore non ci sarebbe solo l'interesse dei biancocelesti, per l'appunto, ma anche del Torino di Juric e della Real Sociedad. La valutazione del calciatore dovrebbe aggirarsi intorno agli 8/9 milioni di euro. Sarri sulla fascia sinistra può comunque vantare l'apporto di Pellegrini e Marusic.